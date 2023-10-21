Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi

RİZE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadından birinin hastane kontrolünde, bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar M.K. ve L.E.'nin kente uyuşturucu madde getireceğine yönelik bilgi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası 2 şüpheli, il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin özel ambalajlanmasından şüphelenen ekipler, kadınları detaylı beden muayenesi için hastaneye götürdü. Hastanede şüphelilerden M.K.'ye yapılan tıbbi müdahalede bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin bulundu. 7 parça kapsül şeklinde toplam 534,53 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.