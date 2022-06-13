Rize'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Rize'de uyuşturucu operasyonunda 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı. Rize'de uyuşturucu operasyonunda 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, E.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Rize Güncel Haberler

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