Rize'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı. Operasyon kapsamında sentetik uyuşturucu ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 9,25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 260,18 gram sentetik uyuşturucu, 4,95 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

