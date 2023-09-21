Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 kişiden 8'i tutuklandı.

Rize'de gençleri zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının arttırılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 46 ekip, 1 İnsansız Hava Aracı, 4 Narkotik Dedektör Köpeği ve personeli olmak üzere toplamda 155 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak toplam 25 adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 268,81 gram Esrar Maddesi, 95,41 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 15,72 gram Metamfetamin Maddesi, 21 adet Kenevir Bitkisi, 6 adet Sentetik Ecza, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Tüfek, 36 adet Fişek, 3 adet Uyuşturucu Kullanım Aparatı (bong) ve 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi.

8 kişi tutuklandı

Yapılan operasyon sonucunda toplam 24 şahıs yakalanırken şahıslardan 9'u işlemlerinin akabinde serbest bırakılırken, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış olup M.T., B.M., R.Ö., S.B., H.O.Y., Y.E.A., K.G. ve L.A. isimli 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE