Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli şahısın üzerinde yaptıkları aramada 47,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç, M.A. ve E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.