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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahısların üzerinde yaptığı aramada, 88,3 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ile 59 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Rize Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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