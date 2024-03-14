Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, bir kişinin evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen bir kişinin ikametinde yaptıkları aramada 28,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlı hakkında daha önceden uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.