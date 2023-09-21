Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

RİZE'de polis ekiplerince 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i, tutuklandı. Baskın anları, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce teknik ve fiziki takibe aldığı kent genelinde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 46 ekip, 1 insansız hava aracı, 4 narkotik dedektör köpek 155 polisin katıldığı operasyonda ekipler, 25 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 268,81 gram esrar, 95,41 gram bozai, 21 kenevir bitkisi, 6 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden M.T., B.M., R.Ö., S.B., H.O.Y., Y.E.A., K.G., L.A., tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı. (DHA)