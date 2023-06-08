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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bonzai, kenevir bitkisi, sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışmaları kapsamında kent merkezinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobil ve içindeki şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 280,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 20 kök kenevir bitkisi, 1 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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