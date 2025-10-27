Haberler

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar yaptı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 101,66 gram sentetik uyuşturucu ham madde, 0,64 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
