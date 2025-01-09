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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden N.T. ve R.S., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. N.T'nin üzerinde ruhsatsız silah bulunurken, R.S'nin midesinde uyuşturucu kapsülleri tespit edildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler bir süre takip ettikleri şüpheliler R.S, N.T. ve M.M.B'yi gözaltına aldı.

N.T'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Hastaneye götürülen şüpheli R.S'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.

R.S'nin mide ve bağırsağından 33 kapsül halinde 334,85 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 7 sentetik ecza çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T. ve R.S. tutuklandı, M.M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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