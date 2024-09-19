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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı, 3 Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Rize'de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

RİZE'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 18 ekip ve 72 polisin katıldığı, 1 insansız hava aracı ve 1 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 26,51 gram bonzai, 0,57 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca mermisi ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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