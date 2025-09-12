Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 379,47 gram bonzai ham maddesi, 22,13 gram metamfetamin, 19,33 gram esrar, 484 uyuşturucu hap ve kullanım aparatları, 3 kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 büyük boy aseton maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 55 tabanca fişeği, 155 bin 740 lira, 32 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

Narkotik köpeği ve 63 personelin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.