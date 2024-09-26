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Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forum'u 28 Eylül'de Gerçekleşecek

Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forum'u 28 Eylül'de Gerçekleşecek
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Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder "Lojistik Ulaşım" konulu forum, 28 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder "Lojistik Ulaşım" konulu forum, 28 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, Ayder forumu organizasyonuyla bölgesel ölçekli bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Bir konu başlığında tartışmalar, müzakereler ve sunumlar yapılacağını belirten Baydaş, "Nihayetinde bir bildiri yayımlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya bir video mesajıyla katılımı sağlanmış olacak. Şehir olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Baydaş, farklı temalarla her yıl Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nu tekrarlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu gündemde tutmamız ve gündem oluşturmamız lazım. Gelecek yıllarda bunu büyüterek, organizasyonu geliştirerek ve konularını belirleyerek hem şehrimiz hem de bölgemizin uluslararası gündemin belirlendiği bir yer haline gelmesi için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Önümüzdeki yıllarda organizasyonun tamamını Ayder'e taşımaya çalışacağız."

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise ilde yapılan bu tür organizasyonların önemine işaret ederek, Ayder'in dünya markası bir bölge olduğunu belirtti.

Rizeli Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) Başkanı Erol Aykut da güzel bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev, Rize'nin, Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir il olduğunu belirterek, "Burada limanlar var. Rize'nin güzel tabiatı var. Bu toplantıya gelen insanlar kendi kültürlerinden ve medeniyetlerinden bir parça getirecekler. Türk kültürü farklı halkları, kültürleri ve dinleri bir araya getirir." diye konuştu.

Toplantıya, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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