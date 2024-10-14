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Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi Ufuk Sokak mevkisinde, İhsan Birinci yönetimindeki 53 DS 504 plakalı otomobil, manevra sırasında uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekiplerce patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Birinci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Otomobil Güvenlik Güncel trafik rize

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