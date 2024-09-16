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Rize'de Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 68 yaşındaki Emrullah Tüylüoğlu'nu taşıyan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Emrullah Tüylüoğlu (68), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyreden Emrullah Tüylüoğlu idaresindeki 53 ACR 276 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, ağaçlara takılarak durdu. Bugün sabah saatlerinde yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah Tüylüoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla uçurumdan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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