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Rize Çayeli'nde Cipin Uçuruma Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı İncesu köyü yolunda meydana gelen kazada, F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile bir kadın yolcu hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çayeli Rize Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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