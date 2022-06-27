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Rize'de uçuruma devrilen cipin sürücüsü yaralandı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de uçuruma devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye Şenyuva köyünde, İbrahim Özbek yönetimindeki 55 DU 176 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, bir ağaca takılarak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Pazar Kaçkar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Özbek, JAK ekiplerince bulunduğu yerden alarak ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fikret Delal - Güncel

İbrahim Özbek Çamlıhemşin Rize Güncel Haberler

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