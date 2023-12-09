Haberler ›› Güncel ›› Rize'de trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı

Rize'de trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı

9 Aralık 2023 16:44 Son Güncelleme: 16:45 Abone Ol

Rize'nin Ambarlık köyünde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Merve D. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne ve babası ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.