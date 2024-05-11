Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor
Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde M.M.K'nin kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaralanan Gürcü uyruklu Olga K. ve Maya M'nin tedavileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Olayın ardından kaçan sürücünün ise polis tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor.
Yeniköy Mahallesi Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde M.M.K'nin (30) kullandığı 53 AC 122 plakalı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Gürcü uyruklu Olga K. ile Maya M'nin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Olayın ardından kaçan ancak bir süre sonra polislere teslim olan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.