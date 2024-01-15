Rize'de trafik kazasında kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü Ahmet Kaşkaoğlu hayatını kaybetti. Kamyonet, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak çay bahçesine yuvarlandı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü öldü.
Merkeze bağlı Kendirli beldesinden Derepazarı'nın Beştepe köyüne giden Ahmet Kaşkaoğlu (84) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanma yaşanan yolda ilerlerken çay bahçesine yuvarlandı.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Kaşkaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.