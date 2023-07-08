Rize'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında S.B. yönetimindeki bir otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.