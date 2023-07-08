Rize'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında S.B. yönetimindeki bir otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
S.B. yönetimindeki 72 ABJ 314 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize Limanı Kavşağı'nda şerit değiştirmeye çalışırken aynı yönde giden Esra K'nin (38) kullandığı 53 AF 286 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan 53 AF 286 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durdu.
Kazada, sürücü Esra K'nin yanı sıra aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel