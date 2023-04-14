Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs, Karadeniz Sahili Yolu'nun Ardeşen ilçe geçişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçtaki 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel