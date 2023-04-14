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Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı

Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs, Karadeniz Sahili Yolu'nun Ardeşen ilçe geçişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçtaki 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Ardeşen Rize Güncel Haberler

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