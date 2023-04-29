Rize'de trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını da aşarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği, Mürvet Özdemir'in de (54) ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada cenazeler savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.