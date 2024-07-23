Rize'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Rize'nin Ekmekçiler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında S.Ö. idaresindeki kamyonet çay bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile G.Ö. ve S.Ö. yaralandı ve Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ekmekçiler Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki 53 ADB 754 plakalı kamyonet çay bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile G.Ö. ve S.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.