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Rize'de Toprak Kayması: Çocuk Parkı ve İstinat Duvarı Zarar Gördü

Rize'de Toprak Kayması: Çocuk Parkı ve İstinat Duvarı Zarar Gördü
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Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucunda, Ceylan Saray Sitesi'nin önünde meydana gelen toprak kayması, çocuk parkı ve istinat duvarına zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgedeki ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.

Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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