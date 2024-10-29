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Rize'de Tomruk Yüklü Kamyonla Kamyonetin Çarpıştığı Kaza: 3 Yaralı

Rize'de Tomruk Yüklü Kamyonla Kamyonetin Çarpıştığı Kaza: 3 Yaralı
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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tomruk yüklü bir kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

RİZE'nin Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda kavşakta tomruk yüklü kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine giden Tolga K. yönetimindeki 08 ABK 054 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Nedim A. yönetimindeki tomruk yüklü kamyona yandan çarptı. Kazada kamyonet yol kenarındaki refüje çıkarken, tomruk yüklü kamyon yan yattı. Kaza sonrası kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mevlana N. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol yeninde ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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