Rize'de Togg'a yoğun ilgi

RİZE'de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü.

RİZE'de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Rize'de sergilenmeye başlandı. Sabah erken saatte Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği alışveriş merkezinin önünde toplandı. Gruplar halinde Togg'u yakından inceleme fırsatı bulanların bir kısmı şoför koltuğuna oturdu, bazısı da arka koltukları deneyimledi. Kent halkı, Togg'la bol bol fotoğraf da çektirdi.