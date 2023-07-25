Rize'de teyzesinin ev sahibi tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de teyzesinin ev sahibi tarafından öldürülen genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Teyzesinin ev sahibi Mücahit Kazancı tarafından bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Halil İbrahim Ak'ın, bugün Güneysu Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katılan Ak'ın cenazesi Güneysu Ulucami Mahallesi Sırtlar mevkiindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Olayın geçmişi

Teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile tartışma yaşadığını duyan Halil İbrahim Ak sorunun çözülmesi için binaya gitti. Bu esnada Kazancı ve Ak arasında tartışma başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca Kazancı belinden çıkardığı ekmek bıçağını sallamaya başladı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Ak yere yığılırken, Sedat S.S. ve Miraç B.'de olay yerinde yaralandı. Ak, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sedat S.S. ve Miraç B., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - RİZE