Rize'de teyzesinin ev sahibi tarafından bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'de teyzesinin ev sahibi tarafından bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden genç göz yaşlarıyla uğurlandı.

Merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda teyzesinin ev sahibi Mücahit Kazancı tarafından bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Halil İbrahim Ak bugün son yolculuğuna uğurlandı. Rize Güneysu Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Ak'ın çok sayıda arkadaşı ve seveni katıldı. Ak cenaze namazının ardından Güneysu Ulucami Mahallesi Sırtlar Mevkii'nde bulunan ali kabristanlığına defnedildi.

Olayın geçmişi

Teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile tartışma yaşadığını duyan Halil İbrahim Ak sorunun çözülmesi için binanın altına gitti. Bu esnada Kazancı ve Ak arasında tartışma başladı. Giderek büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca bu kez Kazancı belinden çıkardığı ekmek bıçağını sallamaya başladı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ak yere yığılırken, Ak'ın arkadaşları Sedat S.S. ve Miraç B.'de olay yerinde yaralandı. Ak olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken Sedat S.S. ve Miraç B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazancı ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.