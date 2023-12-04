Üye Girişi
Haberler

Rize'de tehlikeli teleferik yolculuğu sona erdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rize'nin Muradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlere kurulan teleferik sistemi, mahalleye yapılan yeni yol ile sona erdi. Teleferik artık sadece yük taşımak için kullanılıyor.

RİZE'nin Muradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlerine kurdukları, varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle giden bölge halkının, 100 metre yükseklikte tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, yeni yoldan güvenle evlerine ulaşım sağlarken, yaklaşık 40 yıl kullandıkları teleferiği artık sadece yük taşımak için kullanıyor.

Beldede oturan Mehmet Küçükmustafa, sarp arazide yol bulunmayan evlerine ulaşım sağlamak için yaklaşık 40 yıl önce ev ile araç yolu arasına, varangel olarak bilinen teleferik sistemi kurdu. Ana yola 100 metre yükseklikte ve 150 metre uzunluğunda, yatay olarak kurulan teleferikle önce eşya ve yük taşıyan aile, ardından teleferik kabiniyle yolculuk yaparak evlerine ulaşmaya başladı. Ailenin yanı sıra aynı sistemi kuran diğer bölge halkının da tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, 500 metrelik yeni yoldan güvenle evlerine ulaşımı sağlarken, teleferiği ise artık sadece yük taşımada kullanıyor.

'EŞYA İÇİN KURDUK, İNSAN TAŞIMAYA BAŞLADIK?

Teleferiğin zamanla kullanım amaçlarının dışına çıktığını söyleyen Mehmet Küçükmustafa "Teleferiği önce eşya taşımak için kurduk. Sonradan da insan taşımaya başladık. Eskiden mahalle sakinlerinden isteyenler sıklıkla kullanıyordu. Sonradan kimileri kullanmaktan vazgeçti. Artık bir zaman sonra biz de o amaçla kullanmayı bıraktık. Bazıları binmekten korkuyor, yüksekten gittiği için ama bir o kadar da binmek isteyen oluyor. Fakat biz de pek bindirmek istemiyoruz. Teleferikle şimdi sadece yük taşıyoruz" dedi.

'YOLUMUZA KAVUŞTUK TELEFERİĞE İHTİYAÇ KALMADI'

Uzun yıllar teleferikle evlerine ulaşım sağlayan Kazım Küçükmustafa "Bu teleferiği kuralı yaklaşık 40 yıl oldu. Bu zamana kadar sıkça kullandık. Patika yol var ama uzun ve zor oluyordu. Karşıdan da yol geçtiği için eşya ve kumanyamızı taşımak için teleferik kurmuştuk. Yolumuza kavuştuk, teleferiğe ihtiyaç kalmadı. Eskiden mecbur biniyorduk ama şimdi yol konusunda sıkıntımız kalmadı. Tehlikeli teleferik yolculuğumuz mazi oldu" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaşım Güvenlik Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE ORANI KASIM 2023 | TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu? 5 AYLIK ENFLASYON ORANI 2023: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor? Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title