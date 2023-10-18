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Rize'de Tefecilik Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Rize'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda senet ve belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Rize'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube müdürlüklerince, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 105 senet, 4 belge, 3 not defteri ile bazı suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan olayla ilgili 77 mağdur tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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