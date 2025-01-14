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Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın yakalandı

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın yakalandı
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Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Rize'de tartıştığı market çalışanını silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Bozukkale Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki markete gelen M.B. ile çalışanlardan A.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, tabancayla ateş ettiği A.C'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan kadın, aynı mahalledeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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