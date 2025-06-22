Rize'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Rize'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Rize'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde M.K, henüz belirlenemeyen nedenle Osman Özçelik'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özçelik, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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