RİZE'DE SOKAĞA İNEN AYI KAMERADA - Haberler

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RİZE'DE SOKAĞA İNEN AYI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'nin İyidere ilçesinde aç kalan ayı indiği ilçe merkezinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

RİZE'nin İyidere ilçesinde aç kalan ayı indiği ilçe merkezinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçenin merkez mahallesine gece saatlerinde inen ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş, caddede dolaşan ayıyı aracı ile takip ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde aracın önünde yolda koşturan ayının daha sonra ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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