Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesindeki silahlı saldırıda Afganistan uyruklu 1 kişi öldü, biri Afgan 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesindeki silahlı saldırıda Afganistan uyruklu 1 kişi öldü, biri Afgan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmalık köyünde Murat K. (40) ile G.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, belinden çıkardığı silah ile önce Murat T'yi ardından Afganistan uyruklu Uzay Ulvi (22) ve Davut Mirzai'yi (18) vurdu.

Olay sonrasında G.T. kaçarken yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzay Ulvi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Rize'deki hastanelere sevk edildi, Davut Mirzai'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu G.T'yi Çayeli ilçesinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Afgan uyruklu kişilerin, Murat K'nin yanında kaldığı ve yaş çay bahçelerinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Afganistan Afgan Rize Ölü Güncel Haberler

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