Rize'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Ekrem Orhon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Bostan isimli şahıs sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Rize'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay Ekrem Orhon Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bostan sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen otomobildeki şüpheliler tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bostan'ın aldığı kurşun yaraları sonrasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polisler tüm kentte çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan otomobil güvenlik güçleri tarafından terk edişmiş bir şekilde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. - RİZE