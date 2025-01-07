Rize'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Baş Müdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan S.O. ve Ö.B'ye silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.