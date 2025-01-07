Rize'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde bir kargo birimine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Baş Müdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan S.O. ve Ö.B'ye silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel