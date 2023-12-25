Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklama

Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin çantasında yaptıkları aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerin ardından silah kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.