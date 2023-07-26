Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.