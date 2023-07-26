Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Rize'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel