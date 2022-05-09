Rize'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Haberler

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Rize'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Rize'de kaçak sigara ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

ARTVİN (AA) - Rize'de kaçak sigara ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin'den Rize'ye kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı minibüsü Fındıklı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 318 karton sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fikret Delal - Güncel

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