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Rize'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Ev Tahliye Edildi

Rize'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Ev Tahliye Edildi
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Rize'de meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 13 ev tahliye edildi. Heyelan riski nedeniyle Derecik köyünde hasar tespiti yapılmakta ve köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürmektedir.

Rize'de şiddetli yağış sonrası tedbir amacıyla 13 ev tahliye edildi.

İl genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi. Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kapanan köy yolunun ulaşılma açılması için DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen heyelan olayları nedeniyle 15 vatandaşımız tahliye edilirken, olası afet risklerine karşı 13 konutun nakline karar verildi. İlimizde devam eden yağışlardan dolayı toprağın suya doygun olması heyelan riskini arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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