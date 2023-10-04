Rize'de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize- Güneysu karayolunda çökme meydana geldi.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.