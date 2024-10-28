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Rize'de Şiddetli Yağış Sonrası Toprak Kayması Hasar Tespiti Başladı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Pınarlı köyünde bazı evler ve çay bahçeleri zarar gördü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İl genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünde toprak kayması sonucu bazı evlere ve çay bahçelerine zarar verdi. Vatandaşlar, evlerinin giriş katları giren çamurları temizliyor.

DSİ ekipleri, heyelanlı bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı.

Öte yandan AFAD ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Köy Muhtarı Osman Şeremet, gazetecilere, Cumartesi günü aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini, toprak kayması sonucu menfezlerin tıkandığını ve bazı evlerin giriş katlarına toprak dolduğunu söyledi.

Heyelana anını anlatan Havva Yurdakul ise, "Çok büyük ses geliyordu dışarı kaçtık. Geldiğimizde eve giremedik. Ayak bastığımız her yer çamur. Bahçeye girerseniz içinde düşersiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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