Rize'de şiddetli yağış etkili oldu Rize'de etkili olan yağışın ardından ulaşıma kapanan İkizdere-Anzer grup yolunun, ekiplerin çalışması sonucu açıldığı bildirildi. Rize'de etkili olan yağışın ardından ulaşıma kapanan İkizdere-Anzer grup yolunun, ekiplerin çalışması sonucu açıldığı bildirildi. Rize Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağış sonrasında menfezlerin tıkandığı ve kara yolunun rüsubat birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada, yolun geçici olarak ulaşıma kapandığı vurgulanarak, "Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yol yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açılmış, mahsur kalan araçlar çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi. Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel İkizdere Rize Güncel Haberler

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