Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.

İl merkezinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu.

Dağdibi mevkisinde yola uçan çatı nedeniyle 3 araçta hasar oluştu. Bölgedeki yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Çatı uçması nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde elektrik direğinde hasar oluştu. Bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı aynı mahallede 10 katlı evin çatısı, 5 katlı yan binanın giriş kapısı üzerine düştü.

Dursun Ali Camadan, olay anında evde 4 kişi bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Pazar ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü.

Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.