Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı - Haberler

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Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği, kuaför dükkanının camına çarparak hasara yol açtı.

Rize'de seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği, kuaför dükkanının camına çarparak hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde seyreden otomobilin lastiklerinden biri çıkıp bir süre yuvarlandıktan sonra yol kenarında Ahmet Çelik'e ait kuaför dükkanının camına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camı kırılan dükkanda hasar meydana geldi. Bu sırada içeride bulunan işletme sahibi ile müşteri yaralanmadı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, otomobil lastiğinin yuvarlanarak dükkana çarptığı, o sırada çevrede kimsenin olmadığı görülüyor.

AA / Fikret Delal - Güncel

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