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Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü

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Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün araçtan çıkarak kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

RİZE'de seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün araçtan çıkarak kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gülbahar Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde seyreden 53 HN 915 plakalı hafif ticari araç, sabah saatlerinde motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler, bir anda tüm aracı sardı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yol kenarındaki otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı. Hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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