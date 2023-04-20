RİZE'DE SERGİLENEN TOGG'A BÜYÜK İLGİ

RİZE'de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Rize'de alışveriş merkezi önünde sergilenmeye başlandı. Sabah erken saatte Togg'u görmeye gelen vatandaşlar alışveriş merkezi önünde toplandı. Gruplar halinde Toog'u yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşların kimi şoför koltuğuna otururken, kimi de arka koltukları deneyimledi. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği Togg'la bol bol fotoğraf da çektirdi.

'ÇOK GURUR VERİCİ BİR HİS'

Aracın gurur verici olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Selvi Doğru, 'Çok heyecan ve gurur verici bir his. Artık yeri malı haftasında evden yaptıklarımızı götürürdük ama artık arabamız var. Yerli deyince aklımıza Bayraktar ve Togg, geliyor. Yeni yerli gemimiz de limanda bunlar çok gurur verici' diye konuştu.

'İNANMAYANLAR GELSİN GÖRSÜN'

Aracı deneyimleyen Emre Mercan, 'Bu anı bekliyorum. Dün akşamda rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm o da Togg'un içeresinde yanımda otuyordu. Bana 'nasıl buldun arabayı' diye sordu. Ben de 'çok güzel aynı uçak kokpiti gibi olmuş' dedim. Uyandığım gibi buraya geldim. Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün' dedi.

Dilek Uzun ise, 'İlk günden beri çok heyecanlıydım; sabaha kadar zor uyudum. Valla Türkiye için yapılan en güzel şeylerden biri artık bizimde bir otomobil markamız olduğu için çok mutluyum. Benim renk tercihim Gemlik yeşilinden yana olurdu' şeklinde konuştu. (DHA)

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