Rize'de Sentetik Uyuşturucu ve Kokain Operasyonu: 1 Tutuklama

Rize'de 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ile 122,30 gram kokain ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği teknik ve fiziki takiple belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, şehir merkezinde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada iki paket halinde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ile 122,30 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.